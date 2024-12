Disney quita historia LGBT de la serie Win or Lose de Pixar

La industria de la animación es mucho más diversa en la actualidad, y eso lo estamos viendo con películas como Strange World de Disney, incluso se tuvo una escena que causó polémica en Lightyear, la cual al final no tiene algún tipo de impacto en la trama de la misma. Eso nos lleva a una novedad de Pixar, ya que la empresa del ratón estará quitando una narrativa para el próximo programa llamado Win or Lose, el cual está enfocado en el deporte.

Disney ha eliminado un arco narrativo transgénero de la serie animada de Pixar, según confirmaron los medios. La decisión, tomada hace varios meses, implica la eliminación de ciertas líneas de diálogo que abordaban la identidad de género de un personaje. La serie, que sigue a un equipo mixto de softbol en la semana previa a su juego de campeonato, centra cada episodio en la perspectiva de un personaje diferente, explorando sus vidas dentro y fuera del campo.

Un portavoz de Disney justificó el cambio afirmando que algunos temas son preferibles de tratar dentro del ámbito familiar según el criterio de los padres respectivos. La decisión se da en un contexto de creciente debate sobre la representación LGBTQ+ en contenidos dirigidos a audiencias jóvenes, un tema que ya ha generado polémica en proyectos previos de la compañía, aún cuando la empresa ha tocado esto.

El personaje en cuestión, interpretado por Chanel Stewart, una actriz transgénero de 18 años, habría representado una oportunidad para visibilizar experiencias de esta comunidad en un formato accesible. La persona expresó su decepción, destacando la importancia de compartir historias que empoderen a las juventudes del mismo género. “Las historias trans importan y merecen ser escuchadas”, afirmó en declaraciones a los medios.

Win or Lose se estrenará el 19 de febrero de 2025, tras un ajuste en el calendario que priorizó la salida de Dreams Productions. El programa, creado por Michael Yates, Carrie Hobson y David Lally, y con Will Forte como el entrenador Dan, llega en un momento crucial para Pixar y Disney, en medio de éxitos taquilleros como Inside Out 2 y Moana 2. Sin embargo, esta decisión pone en evidencia la delicada posición de la compañía frente a la representación LGBTQ+ y las tensiones culturales que aún no adopta del todo.

Vía: Hollywood Reporter