A casi dos años del lanzamiento de The Last of Us Part II, muchas personas siguen enojadas con la forma en la que la historia de Joel fue representada. Usualmente, estos comentarios no tienen una respuesta oficial. Sin embargo, recientemente Neil Druckmann, director de este título, no pudo contener su frustración, y le respondió directamente a una persona en particular.

Por medio de Twitter, el usuario conocido como KSA4EVER18 le mandó un mensaje a Druckmann, en donde señala las supuestas discrepancias con el personaje de Joel entre el primer y segundo juego. Normalmente, este tipo de interacciones no llegan a otro lado y son ignoradas, pero en esta ocasión el director del juego decidió responder. Esto fue lo que comentó:

“1) Si Joel no hubiera ido al albergue, él y Tommy habrían muerto por la horda. 2) Re: confiar: ¿recuerdas a ese extraño en el primer juego en el que Joel confiaba e incluso se durmió al lado? Aquí hay una pista: más tarde dejó morir a Joel y Ellie para proteger a su hermanito”.

1) If Joel didn't go to the lodge he and Tommy would've died by the horde.

2) Re: trust – remember that stranger in the first game that Joel trusted and even fell asleep next to? Here's a clue: he later left Joel and Ellie to die in order to protect his baby brother. https://t.co/YVKKP6SS9Y pic.twitter.com/H2gQUtvhFM — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 19, 2022

Esta conversación se refiere a un momento sumamente importante en la historia de The Last of Us Part II, y uno de los segmentos que más conflicto han provocado en los jugadores. Pese a que KSA4EVER18 señala que el Joel del primer juego nunca hubiera ido al albergue, Druckmann señala que las situaciones que rodean a este conflicto fueron naturales y una decisión lógica para el personaje.

De esta forma, queda claro que Druckmann no siempre está dispuesto a dejar pasar los comentarios en su contra, y ocasionalmente está lista para defender su trabajo. En temas relacionados, la serie de The Last of Us para HBO se ha retrasado. De igual forma, el multiplayer de The Last of Us Part II sería free-to-play.

Nota del Editor:

No importa cuánto tiempo pase, The Last of Us Part II seguirá siendo un juego controversial para todo el público. La historia que Neil Druckmann y su equipo nos entregaron es una que tiene sus lados positivos y negativos, pero parece que nadie está dispuesta a encontrar un punto medio.

Vía: Neil Druckmann