Director de Nope quiere hacer su propio videojuego

Como ya se sabe, actualmente el creador de Metal Gear Solid está emitiendo su propio podcast en la plataforma de Spotify, lugar donde no solo habla de videojuegos, sino también de películas y más temas. Y en su último programa de septiembre ha tenido como invitado a Jordan Peele, director de la reciente película Nope, quien ha dado testimonios interesantes.

​​Durante una entrevista con ComingSoon, se le preguntó a Peele sobre su aparición en el podcast y se le cuestionó si estaría interesado en “trabajar en un medio interactivo”, como los videojuegos. Peele respondió “absolutamente. Me encantan los juegos”, y luego describió su aprecio por la narración, asegurando que sin pensarlo trabajaría en algo así.

La discusión de Peele con Kojima comenzó cuando los dos expresaron respeto mutuo, con el cineasta acreditando a Kojima como una inspiración , y el ícono de los juegos anunciando Get Out, Us y Nope como rompiendo con las tradiciones de las películas modernas. Algo que sin duda se le ha atribuido, por lo que no sorprende si a futuro se le nomine al Óscar.

En noticias relacionadas a Hideo Kojima. Hace poco mencionó que planea crear un nuevo medio dentro de los videojuegos, algo que no ha quedado tan claro si se va a implementar en sus nuevos proyectos. Si quieres saber más en relación a esta declaración, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Sería interesante que Jordan tome la alternativa de los videojuegos, pues pocas veces la gente del cine se ha atrevido a participar en esta industria. Guillermo del Toro iba a ser uno de los primeros, pero ya sabemos lo que pasó al final.