Director de Ghost of Tsushima quiere hacer la película en japonés

Las películas extranjeras se van posicionando poco a poco en la cultura pop, la prueba más clara de todo fue hace un par de años con Parasite, misma que conservó su idioma original. Y ahora, a varios cineastas les gustaría seguir con esa línea, razón por la cual el director de la futura adaptación de Ghost of Tsushima, Chad Stahelski, quiere hacer la cinta en japonés.

La película se anunció a principios de este año, como parte de las franquicias de PlayStation que van a contar con un trabajo cinematográfico y de series que llegarán a distintas plataformas de streaming y el cine. Esto ya ocurrió con Uncharted y pasará con sagas como Horizon Zero Dawn, God of War, Gran Turismo y The Last of Us.

Esto es lo que comentó Stahelski en relación a su trabajo con la cinta:

Honestamente, es probable que sean las mismas cosas que asustarían a la mayoría de la gente. Es una pieza de fantasía de época. Está hecha con reverencia a Akira Kurosawa, quien probablemente se encuentre entre las cinco mayores influencias de mi vida. Es una oportunidad de impulsar la tecnología y las personas en una historia atemporal. Es la típica historia mitológica del bien contra el mal, encontrar a un hombre, verlo cambiar el mundo o el mundo lo cambia a él. Es todo el material de Joseph Campbell que te encantaría en una historia. Tengo un poco de un fetiche Samurai, lo que probablemente sea cierto del Manga y el anime y esas cosas. Entonces, creo que si hiciéramos esto bien, sería visualmente impresionante. Tiene una oportunidad para una gran acción, una gran apariencia. Es decir, es algo japonés sobre los mongoles que invaden la isla de Tsushima. Un elenco japonés completo, en japonés. Sony está tan de acuerdo con respaldarnos en eso. He estado yendo a Japón desde que tenía 16 años. Tengo amor por el país, amor por la gente, amor por el idioma. Tratar de dirigir no solo en mi idioma, sino también en el de otra persona y cambiar culturalmente mi forma de pensar para separar eso de una manera genial que aún atraiga a una audiencia occidental.

Aún no hay una fecha de estreno para la película, pero es probable que su elenco se vaya revelando con el tiempo. Además, al final podría ser que la idea de hacerla completamente japonesa termine siendo una realidad.

Vía: Collider