Director de Final Fantasy Tactics recomienda Unicorn Overlord

Este mes los juegos de estrategia llegaron a un nuevo nivel gracias a la nueva creación por parte de Vanillaware, Unicorn Overlord, el cual ha logrado cosechar calificaciones casi perfectas, así como ventas que hasta momento se mencionan como aceptables pero con el factor de que aún falta para tengan ganancia suficiente. Incluso, otros creadores del mundo del RPG han reconocido la buena calidad del título, destacando alguien que ayudó a levantar la popularidad de los tácticas por turnos.

El director del clásico de Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, ha compartido mediante Twitter que compró una copia del juego publicado por Atlus, mencionando que espera venda bien esta obra para que el género de rol por turnos se siga manteniendo activo en la industria. Por su parte, no iban a faltar los comentarios y preguntas de los fans, en donde se cuestiona si la franquicia alterna de Square Enix puede regresar de alguna manera, al menos en forma de un remake o remaster para el original.

Aquí su respuesta:

Es amable de tu parte decir eso, pero primero, juguemos a ‘Unicorn Overlord’. Rezo para que las ventas de este nuevo juego de rol de simulación superen el millón de copias.

Hay dos datos a considerar en relación a Final Fantasy Tactics, el primero es que desde hace mucho tiempo no se tiene un juego en forma de la franquicia, pues lo último que vimos fue un remaster en el PSP llamado War of The Lions y también el segundo Tactics Advance para Nintendo DS. De igual manera, Tactics Ogre volvió hace casi dos años como un port que vino de la portátil de Sony, pero no se ha comentado que tan bien le fue, por lo que Square Enix tal vez se esté replanteado si regresar a las tácticas o no.

Recuerda que Unicorn Overlord está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nota del editor: Muero por probar este videojuego, pero hay más cosas por jugar como los estrenos que llegan como el juego de la princesa Peach. En algún mes que se sienta flojo será el momento de darle una oportunidad, pues si estética no está para nada mal.