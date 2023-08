Dino Crisis llegará a Exoprimal si el público lo desea

“Exoprimal” no tuvo la mejor recepción en su lanzamiento, especialmente por parte de los críticos. Pero parece que Capcom podría estar abierta a usar la carta de la nostalgia mediante un crossover para atraer a más personas a jugar “Exoprimal“. El director del juego de disparos de saqueo de dinosaurios, Takuro Hiraoka, dijo en una entrevista reciente que el contenido de “Dino Crisis” en el juego no es una imposibilidad, y podría incluirse en futuras actualizaciones.

Capcom ya había anunciado que, de hecho, tenía planeados numerosos eventos de crossover con otras propiedades intelectuales de Capcom en lo que respecta al contenido posterior al lanzamiento de “Exoprimal“. Incluso están promoviendo crossovers en “Street Fighter 6” con la última colaboración de las Tortugas Ninja.

Ya se ha confirmado que “Street Fighter 6” tendrá contenido de crossover con “Exoprimal“, por lo que es muy probable que haya más propiedades de Capcom involucradas. La última revelación de un evento de crossover generó mucho entusiasmo en la comunidad de Street Fighter. Capcom tiene bastantes otros juegos que serían ideales para crossovers, como Resident Evil o Monster Hunter. Pero la idea de “Dino Crisis” tiene mucho más sentido, especialmente en un juego como “Exoprimal“, en el que luchas principalmente contra dinosaurios.

Cuando le preguntaron a Takuro Hiraoka acerca de un posible crossover con “Dino Crisis“, no lo confirmó ni lo negó, pero dijo que sería posible si suficientes jugadores quisieran verlo. Están abiertos a la idea, pero quieren ver los niveles necesarios de demanda e interés antes de dar el paso.

Pero eso no fue todo lo que dijo Hiraoka sobre crossovers. También mencionó que él mismo desea crossovers con ciertos otros títulos de Capcom. Aunque esto no es una confirmación, muestra que es muy probable. Hiraoka dijo que cree que Mega Man sería una gran adición a “Exoprimal“, junto con Dragon’s Dogma, que ha estado en las noticias recientemente debido a su próxima entrega.

“Exoprimal” ya está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Vía: The Nerd Stash

Nota del editor: A otra cosa mariposa, Exoprimal es una cochinada, sorry not sorry. Traer contenido de Street Fighter y de Dino Crisis no va a cambiar las cosas.