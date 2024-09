Dicen que todavía habrá juegos corriendo a 30 fps en PS5 Pro

El tema de PS5 Pro no ha parado de ser tendencia desde su revelación el martes pasado, y es que no todos los fans están de acuerdo con lo que está ofreciendo Sony en temas de mejora, a pesar de que se ha dicho ya no existirá el dilema de elegir entre modo calidad y el rendimiento. Y si bien los juegos que mostraron reflejan mejoras significativas, puede que no muchos de estos lanzamientos vayan a tener el mismo tratamiento de fluidez y máxima resolución.

El lanzamiento de la consola marcaría un hito importante en la evolución de las consolas de Sony, prometiendo mejoras gráficas notables gracias a la nueva tecnología “PlayStation Spectral Super Resolution” (PSSR). Esta tecnología busca combinar una resolución 4K escalada con una tasa de fotogramas de 60 fps y trazado de rayos, lo que teóricamente debería ofrecer una experiencia visual de mayor calidad. Sin embargo, aunque esta promesa suena emocionante, surge la preocupación de que algunos juegos podrían no cumplir con el objetivo de correr a 60 fps, lo que pondría en duda las mejoras que se esperan de esta consola.

Sony ha solicitado a los desarrolladores que creen un modo gráfico exclusivo para la consola, que incluiría estas mejoras en resolución y rendimiento. Sin embargo, también se permitirá que algunos juegos lleven la etiqueta “Mejorada” aun si operan a 30 fps. Esto abre la puerta a que ciertos títulos puedan priorizar la resolución sobre la fluidez, permitiendo a los desarrolladores la flexibilidad de aumentar la resolución en lugar de optimizar el rendimiento.

En algunos casos, se espera que los juegos en PS5 Pro se ejecuten a resoluciones que oscilen entre 1280p y 2160p, manteniendo los 30 fps que ya se ven en la PS5 estándar. De esta forma, la mejora de la consola se enfocaría más en la nitidez visual que en la tasa de fotogramas. Además, los efectos de trazado de rayos podrán activarse sin necesidad de cambiar la resolución o los fps, lo que podría llevar a que algunos títulos se limiten a aprovechar solo una de las ventajas del nuevo hardware.

En resumen, el lanzamiento de la consola trae consigo la promesa de una experiencia de juego mejorada, pero queda en el aire si todos los juegos estarán a la altura de esas expectativas, especialmente en términos de cumplir consistentemente con los 60 fps. La flexibilidad que Sony otorga a los desarrolladores podría beneficiar a algunos juegos, pero podría también generar decepción entre los jugadores que esperen un salto significativo en todos los aspectos del rendimiento.

Vía: Icon Era

Nota del autor: Por ahora muchas más dudas surgirán en torno a esta consola, por fortuna no falta mucho para que salga al mercado y le hagan el análisis respectivo.