La unidad de disco externa de PS5 se agota en tiendas

La semana tuvo como foco de atención la presentación de PS5 Pro, consola que dará un buen impulso gráfico a los diferentes títulos que se han lanzado en la consola, aunque hay parte del público que realmente no se ha encantado por el tema del precio y el hecho que no habrá lector incluido en la misma. Hablando justamente de este, pasó algo muy extraño una vez Sony confirmara que se tendría que comprar por separado.

A pesar de las críticas, el accesorio en particular ha sido un éxito de ventas, agotándose rápidamente en tiendas como Best Buy en Estados Unidos. Este fenómeno no se limita a USA, ya que en Amazon México también se agotaron las unidades del lector de Blu-ray para PS5 Slim y PS5 Pro, a pesar de su precio de 2,718 pesos. Esto demuestra que, aunque muchos optan por el formato digital, sigue habiendo una base considerable de jugadores que prefieren los juegos en formato físico. La alta demanda ha provocado que muchos adquieran este accesorio antes de que su precio aumente con la llegada de la nueva consola.

La PS5 Pro no solo es una actualización visual, sino que ofrece una potencia un 45 % superior a la versión base de PS5. Incorporará tecnología de escalado basada en inteligencia artificial, como DLSS de NVIDIA y FSR de AMD, lo que permitirá mejorar tanto la calidad gráfica como el rendimiento en los juegos. Esta mejora es especialmente atractiva para los usuarios que buscan sacar el máximo provecho de los títulos de próxima generación.

Además, algunos juegos recibirán mejoras específicas, identificadas con la etiqueta “PS5 Pro Enhanced”, lo que ofrecerá actualizaciones gratuitas para que los usuarios puedan disfrutar de las capacidades avanzadas de esta consola. Sin duda, el dispositivo promete mejorar la experiencia de juego, aunque su elevado precio seguirá siendo un tema de debate entre la comunidad de jugadores.

De igual forma, a pesar de que el video de presentación tiene muchos dislikes, parece ser que los usuarios fieles van a apartar su consola en cuanto pongan la opción disponible.

Vía: Twitter

Nota del autor: Definitivamente es extraño el comportamiento de la gente, primero dicen que lo les gustó la consola pero al final la van a comprar. Al menos que esto sea estrategia de revendedores.