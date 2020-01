Denis Villeneuve desea hacer otra película de Blade Runner

Denis Villeneuve logró crear una secuela de Blade Runner que se sentía única y como una historia en este mundo cyberpunk que no necesitaba de la cinta original para funciar, algo prácticamente imposible. Sin embargo, el director de cine parece que aún tiene ideas para este universo y desea expandirlo más.

En una entrevista con la revista Empire, Villeneuve habló sobre la posibilidad de ver otra película de Blade Runner, pero con temas, personajes y una historia completamente original. De esta forma no sería una secuela de Blade Runner 2049, sino un spin off.

“Es un lugar tan inspirador, el mundo de Blade Runner. El problema es la palabra ‘secuela’. Creo que el cine necesita historias originales. Pero si me preguntas si me gustaría volver a visitar este universo de una manera diferente, puedo decir que sí. Tendría que ser un proyecto por sí solo. Algo desconectado de las otras dos películas. Una historia de detectives negros ambientada en el futuro … Me despierto a veces en la noche soñando con eso”.