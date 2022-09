Cyberpunk 2077 recibe gran mejora en Xbox Series S

Este fue bastante importante para los fans de Cyberpunk 2077, esto mediante noticias positivas como el próximo lanzamiento de un DLC que agregara más misiones al mundo gigantesco con temática colorida. Además, los usuarios de Xbox Series S han recibido una grata nueva, ya que el juego correrá mejor gracias a una nueva actualización.

Mediante sus redes sociales CD Projekt Red ha confirmado que los jugadores de esta consola ya pueden disfrutar del título en todo su esplendor, esto incluye los tan pedidos 60 fps. Incluso, liberaron un video para que pudieran apreciar la fluidez en todo su esplendor, y claramente, es una mejora que nadie va a dejar pasar desapercibida al comprar el juego.

Pretty cool, isn't it? Take a look at the Xbox Series S performance mode video – our newest addition for the console users and all the smooth framerate enjoyers 👀 pic.twitter.com/VEJ4O2Dlqk

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 6, 2022