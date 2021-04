¡Cuidado! Alguien ya consiguió una copia de Resident Evil Village en PS5

En teoría, el próximo 7 de mayo de 2021 llegará a nuestras manos Resident Evil Village. Sin embargo, una tienda en Australia parece que no pudo esperar un par de semanas más, ya que este título ya se está vendiendo en este país, por lo que aquellos que no desean spoilearse deben de tener más cuidado.

De acuerdo con el usuario Kaiser499 en Twitter, Resident Evil Village ya se está vendiendo en Australia. Esto ha revelado un par de detalles interesantes que no tienen que ver con la historia. De esta forma, se ha dado a conocer que el nuevo juego de Capcom en PS5 necesitará de 27.37 GB de espacio libre. Sin embargo, es probable que esto aumente el día de lanzamiento, ya que por el momento se habla de la versión 1.00.000, y es posible que un parche de día uno modifique esto.

Beware of Resident Evil: Village spoilers, the game has now leaked. pic.twitter.com/b7jLZnTDYh

— ₭₳ł₴ɆⱤ499 (@Kaiser499) April 22, 2021