Crysis Remastered: Reportan fuertes problemas técnicos en PS4, Xbox One y PC

Después de mucho tiempo de anticipación, Crysis Remastered finalmente está disponible en Xbox One, PS4 y PC, pero lamentablemente parece tener muchos problemas técnicos, especialmente en Xbox One X y PS4 Pro.

Varios jugadores y críticos reportan que, al correr el juego con Ray-Tracing y HDR, se presentan graves problemas visuales, los cuales puedes ver a continuación:

Adventures in Crysis Remastered for the Xbox One X.

“Can it run Crysis?”

Apparently not in RayTracing mode. YIKES. pic.twitter.com/cArnvIQpSh

— GameTripper UK (@GameTripperUK) September 17, 2020