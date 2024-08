Creadores de Killer7 quieren hacer secuela del juego

Hace poco dos grandes personalidades del mundo del videojuego se reunieron, Shinji Mikami y Goichi Suda (Suda51), esto para revelar que se está trabajando en una nueva versión de Shadows of The Damned, lo cual ha emocionado a los fans por tener de vuelta el clásico de Grasshopper Manufacture. Pero esas no fueron todas las sorpresas que se dieron, ya que surgieron comentarios esperanzadores para quienes siguen los trabajos de la dupla.

Mikami durante la presentación especial mencionó que le gustaría lanzar una secuela de Killer7 con Suda, proyecto que tiene muchos seguidores alrededor del mundo. A eso se agrega que Goichi respondió que también quisiera hacerlo realidad, o al menos una edición más completa del primero que llene ciertos huecos y añada parte de la historia.

Acá lo comentado por ellos:

Mikami: Me he dado cuenta de que quiero ser lo más práctico posible en lo que respecta a la creación de juegos, y me encantaría ver a Suda hacer una secuela de Killer7: Suda: ¿En serio? Algún día quizás veamos una secuela de Killer7. O una edición completa. Mikami: Lo más importante es si quieres lograrlo o no.

Suda: Preferiría hacer primero una edición completa. Y luego la secuela.

Acá la descripción del juego:

Killer7 es un videojuego de acción y aventura lanzado en 2005 para la Nintendo GameCube y PlayStation 2, desarrollado por Grasshopper Manufacture y dirigido por Goichi Suda, también conocido como “Suda51”. Este juego se destaca por su estilo artístico único, narrativa surrealista, y su mezcla de géneros que incluyen disparos en primera persona y exploración en tercera persona.