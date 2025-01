Creador de Minecraft confirma una secuela

Han pasado más de 15 años desde el lanzamiento de Minecraft. Incluso después de todo este tiempo, este sigue siendo uno de los juegos más populares en toda la historia. Si bien Microsoft, quienes actualmente son dueños de la propiedad, parece que no tienen intenciones de hacer una secuela, Markus “Notch” Persson, su creador, parece que está listo para darle forma a Minecraft 2.

Por medio de sus redes sociales, Notch compartió un mensaje en donde reveló que está listo para regresar al desarrollo de videojuegos, y esto lo hará por medio de una secuela espiritual de Minecraft. Esto fue lo que comentó al respecto:

I basically announced minecraft 2.

I thought that maybe people ACTUALLY do want me to make another game that's super similar to the first one, and I'm loving working on games again.

I don't super duper care exactly which game I make first (or even if I make more), but I do know…

— notch (@notch) January 3, 2025