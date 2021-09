El siguiente jueves 9 de septiembre, se llevará a cabo un nuevo PlayStation Showcase, el cual nos ofrecerá una mirada a los próximos juegos de la compañía. Si bien los títulos que tendrán algún tipo de presencia en este evento aún son desconocidos, David Jaffe, creador de la saga God of War, asegura que la presentación nos “volará la cabeza”.

Recientemente, Jaffe, quien lleva varios años alejado de PlayStation, emitió una serie de comentarios, en donde señala que los fans de las exclusivas de la compañía no se decepcionarán con el evento de esta semana. Esto fue lo que comentó en un canal de YouTube:

Después de estos comentarios, Jaffe publicó el siguiente tweet:

here's useless tweet but if I don't say something i will explode!!!

just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!!

— DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) September 4, 2021