Conseguir el Trofeo Platino de Ratchet & Clank: Rift Apart será una tarea sencilla

Falta menos de un mes para el lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart, y tras haber visto un preview hace poco, estamos bastante emocionados. La exclusiva de PlayStation 5 luce increíble, y si eres alguien que le gusta obtener los Trofeos Platino de cada juego, te alegrará saber que con esta nueva entrega será una tarea sencilla.

Mike Daly, director del juego, reveló en una entrevista para IGN India que conseguir el Trofeo Platino de Rift Apart será bastante sencillo.

“Diría que nuestro diseño de Trofeos para este juego es, otra vez, bastante perdonable. Si eres el tipo de jugador que realmente se clava en el juego y que lo disfruta, haremos que sea posible conseguir el Platino sin hacerte perder mucho tiempo.”

No obstante, Daly menciona que también habrá ciertos desafíos para aquellos jugadores que busquen una experiencia más complicada. Específicamente, se refiere al modo New Game Plus:

“Tenemos un modo más difícil que te permite empezar la historia desde el principio, pero conservando tu nivel y algunos gadgets.”

Por años, casi todos los juegos first-party de Sony han tenido un Trofeo Platino bastante accesible, así que siempre es bueno saber que esta tendencia continúa con Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart se estrenará el próximo 11 de junio para PlayStation 5.

Fuente: IGN India