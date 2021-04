Conoce One Piece Novel Heroines, spin-off protagonizado por las mujeres de este anime

¿Eres fan de One Piece y te gustaría conocer más sobre las historias de cada una de sus heroínas? Entonces estás de suerte puesto que se acaba de anunciar One Piece Novel Heroines, un spin-off de este anime que buscará explorar más a detalle las vidas de Nami, Nico Robin, Vivi y Perona.

One Piece Novel Heroines se trata de una recopilación de cuatro historias que, inicialmente, se habían publicado en la One Piece Magazine. Los lectores japoneses ya pueden empezar a disfrutar de estas historias, aunque lamentablemente todavía no hay una traducción al inglés y mucho menos al español.

Nami será la protagonista del primer capítulo, donde se verá envuelta en un concurso de belleza. Por otra parte, Nico Robin deberá descifrar un Phoneglyph para poder escuchar “la voz de la muerte” y de esta manera, terminará uniéndose con Koala y Sabo. En su episodio, Vivi buscará descubrir la identidad de una misteriosa carta de amor dirigida a la Princesa Vivi y por último, Perona se encuentra con una extraña botella de vino en la playa, pero deberá pelearse con Mihawk, quien también está buscando conseguirla.

Fuente: Sora News