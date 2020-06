Conoce Metal: Hellsinger, un FPS rítmico

El IGN Summer of Gaming por fin ha dado inicio. Aunque no esperamos anuncios al nivel de una conferencia de Sony o Xbox, este evento ofrece el espacio necesario para que propuestas interesantes cuenten con una plataforma para llegar a más público. Una de las exclusivas de esta presentación es Metal Hellsinger, un FPS ritmico que llegará a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X en 2021.

En Metal: Hellsinger tendrás que recorrer ocho Infiernos al ritmo de la música metalera compuesta para el juego. Cuanto más afinado sea tu tiroteo, más poderoso serás y más intensa se volverá la música. Esta no es la primera vez que algo similar sucede, hay que recordar a Crypt of the Necrodancer y Cadence of Hyrule son juegos que combinan el gameplay de un juego de ritmo con los roguelike.

Metal: Hellsinger está siendo desarrollo por The Outsiders, un estudio independiente con sede en Suecia. El juego contará con un modo historia para un jugador, así como un modo desafío para demostrar tus habilidades. Metal: Hellsinger llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC en 2021.

Vía: IGN Summer of Gaming