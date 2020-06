Second Extinction muestra su brutal gameplay en este nuevo adelanto

El evento Summer of Gaming de IGN se está llevando a cabo en estos momentos, y gracias a él tuvimos oportunidad de ver el primer gameplay de Second Extinction, un brutal shooter multijugador de dinosaurios que debutará en el Xbox Series X, Xbox One y PC.

Este gameplay es presentado por Brynley Gibson, el productor principal de este juego. Este material pre-beta nos muestra lo visceral que luce este título, al enfrentarnos contra una horda de terroríficos dinosaurios con armas igual de poderosas, incluyendo metralletas, granadas y más.

Se puede ver el desmembramiento de los dinosaurios al recibir cierta cantidad de daño, y las explosiones parecen sacadas de un juego de Just Cause. La entrevista también abarca las mejoras de armas, las mutaciones de dinosaurios, y los objetivos, tanto los principales como los secundarios. De igual manera, se confirmó que este no será un juego de mundo abierto, sino que estará dividido en grandes zonas.

Second Extinction está confirmado para debutar en PC, Xbox Series X y Xbox One, aunque por ahora no hay una fecha de lanzamiento definida. Sin embargo, puedes registrarte para la beta a través de su sitio web oficial.

Fuente: IGN