Confirman nueva película y serie de las Tortugas Ninja

Paramount Pictures y Nickelodeon Movies están desarrollando una secuela de “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” y planificando una serie de dos temporadas que servirá como “puente” entre las películas. La serie derivada, titulada “Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles“, estará disponible en Paramount+.

Es un indicio de la confianza que el estudio tiene en “Mutant Mayhem“, una aventura animada que se estrenará en cines el 2 de agosto. El jefe de Paramount y Nickelodeon, Brian Robbins, ha convertido en una prioridad principal revivir a las Tortugas después de que la franquicia de películas live-action perdiera fuerza con “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” en 2016. La secuela será producida por Point Grey Pictures y dirigida por Jeff Rowe, quien también es el director y coescritor de “Mutant Mayhem“. Point Grey Pictures también está produciendo la serie de Paramount+. Chris Yost (“Secret Headquarters“, “The Mandalorian“, “Thor: Ragnarok“) y Alan Wan (“Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” y “Teenage Mutant Ninja Turtles” [Serie de 2012]) serán los productores ejecutivos y showrunners. Lukas Williams supervisará tanto la serie como la secuela para Point Grey.

“En los casi 40 años desde que ‘Teenage Mutant Ninja Turtles‘ se lanzó al zeitgeist, ha entretenido a generaciones de fanáticos y sigue creciendo”, dijo Robbins. “Estamos emocionados de hacer crecer el legado de las TMNT en asociación con Seth Rogen y Evan Goldberg en Point Grey, y Jeff Rowe, quienes están innovando la franquicia con su singular marca de humor y narrativa elevada para audiencias en todas partes, en prácticamente todas las plataformas”.

Ramsey Naito, presidente de Paramount Animation y Nickelodeon Animation, dijo:

“Revivir esta franquicia ha sido un trabajo de años, y estamos emocionados de seguir expandiendo el amado universo de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles‘ y brindar nuevas aventuras a familias y fanáticos”.

La próxima serie de Paramount+ de Nickelodeon Animation y Point Grey Pictures, “Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles“, será una serie animada 2D con dos temporadas en desarrollo, que tendrá lugar entre los eventos de la película “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” y la próxima secuela. Repetirán sus roles de la película en la serie Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu y Brady Noon como las cuatro Tortugas Ninja.

Según la descripción oficial, las Tortugas enfrentarán desafíos como nunca antes cuando Leo, Raph, Donnie y Mikey se separen por primera vez. Frente a nuevas amenazas y aliándose con antiguos aliados, las Tortugas descubrirán quiénes son realmente cuando no tengan a sus hermanos a su lado.

En la próxima película “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“, los hermanos Tortuga están cansados de estar aislados de la humanidad, así que se proponen ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos.

Vía: Variety

Nota del editor: ¡Qué hermoso que estemos viviendo este revival de las Tortugas Ninja! No soy fan de los diseños pero, creo que ahora tienen sus personalidades más marcadas y son más “adolescentes” de lo que las originales eran. Lo que no puedo aceptar es la nueva Abril y no sé si debería autocancelarme por pensar esas cosas.