Confirman el papel que tendrá Colin Farrell en The Batman

Desde hace un par de meses, un fuerte rumor aseguraba que Andy Serkis y Colin Farrell se estarían uniendo a la película The Batman como Alfred Pennyworth y Oswald Cobblepot, aka El Pingüino, respectivamente. Serkis ya ha sido oficialmente confirmado en el papel del leal mayordomo de Bruce Wayne/Batman, y al parecer Farrell también tiene un lugar asegurado en este largometraje.

Por medio de Twitter, y como lo ha estado haciendo últimamente, Matt Reeves, director de esta futura cinta, compartió la siguiente imagen:

Wait — is that you, #Oz ? ? pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020