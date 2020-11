Con este nostálgico mensaje, Xbox felicita a Sony por el lanzamiento del PS5

El día de hoy ya está disponible el PlayStation 5 en nuestra región, y para demostrarnos que en realidad existe una competencia amistosa entre Microsofy y Sony, la cuenta oficial de Xbox en Twitter publicó un nostálgico mensaje que te hará recordar los tiempos del PlayStation 4 y Xbox One.

Generation after generation, it’s a pleasure to game alongside you. Happy launch day @PlayStation https://t.co/715L30KiwL

— Xbox (@Xbox) November 12, 2020