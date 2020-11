Sony finalmente añade Wishlists a PlayStation Store de PS5

Tal y como se reveló durante la presentación de la interfaz de PlayStation 5, la nueva PlayStation Store ahora está incorporada dentro del software de la consola en lugar de ser una aplicación por separado. Esto significa que cuando utilices la función de búsqueda del sistema, también te mostrará opciones en la tienda digital, saltándose por completo cualquier tiempo de carga.

Lo mejor de todo es que ahora finalmente tenemos la opción de agregar cosas a nuestra Wishlist, o Lista de Deseos. Muchos estaban decepcionados de que esta función fuera eliminada de la versión web de la PS Store, pero ahora ya está de regreso y mejor que nunca antes.

Puedes añadir juegos o DLC que te interesen a tu Wishlist, y recibirás múltiples notificaciones sobre ellos con el paso del tiempo. Aunque todavía es muy temprano para probar al cien por ciento su funcionalidad, es de esperarse que recibirás alertas cuando algún producto de tu Wishlist se encuentre con descuento o algo similar.

También vale la pena destacar que tanto PS Plus como PS Now tienen aplicaciones por separado en la consola, curando contenido de dos suscripciones por aparte. En el caso de PS Plus, puedes navegar rápida y fácilmente por los juegos gratuitos, así como otros paquetes o beneficios que incluya la suscripción.

