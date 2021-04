¿Cómo se hará la implementación de las nuevas etiquetas de la clasificación mexicana en los juegos?

A finales del año pasado, recordarás que el Gobierno de México anunció un nuevo sistema de clasificación para los videojuegos en nuestro país, mismo que estaría reemplazando al ya conocido de la ESRB. Bueno, aquí en Atomix ya lo investigamos y en este artículo te vamos a platicar cómo esta todo este asunto del etiquetado. De hecho, nuestra fuente trabaja directamente en la importación y distribución de juegos en México de los principales publishers del medio.

Hoy por la mañana, nos percatamos que Amazon México había listado a New Pokémon Snap con este nuevo etiquetado, dando a entender que todos los próximos videojuegos que lleguen a nuestro territorio ya lo incluirán. Pero ¿cómo vendrá implementado esto? ¿será impreso en la portada o solo una estampa? No te preocupes, aquí te lo explicaremos a detalle.

Antes que nada, es importante aclarar que en este artículo nos enfocaremos únicamente en el etiquetado, es decir, no nos meteremos en otros temas como por ejemplo, que los requisitos de clasificación se basan en los establecidos por la ESRB. Con eso fuera del camino, sigamos adelante.

Primero, ¿todos los juegos ya tendrán este nuevo etiquetado? ¿qué hay de aquellos ya existentes en México? Aquí te compartimos una cita directa de nuestra fuente:

En otras palabras, vas a poder quitarle la estampa del nuevo etiquetado a los primeros juegos que lleguen así a México. Posteriormente, ya vendrá impreso directamente en la portada como el de la ESRB. No obstante, nuestra fuente nos comentó que por el momento no ha visto directamente qué tipo de estampa es, es decir, si será o no difícil de remover de la caja, pues como te pusimos en la cita, éstas vendrán directamente pegadas sobre la caja del juego encima del badge de la ESRB.