Clip de Bajo el Mar de La Sirenita Live Action

El mes de mayo ha llegado oficialmente, y con ello hay muchos estrenos en el cine que prometen ser de los mejores del año, el primero de ellos llegó la semana pasada con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y ahora se avecina la versión live action de La Sirenita. Cinta que por cierto ha empezado con una campaña de publicidad fuerte hacia los fans.

Además de los tráilers, se han lanzado algunos clips con canciones famosas de la película, y justo hace horas se liberó el del tema de “Bajo el Mar”, mismo que es uno de los favoritos de la audiencia. En este se puede ver a Halle Bailey, la actriz protagonista del filme, interactuando así con la versión CGI de Sebastián, el crustáceo que aparece como su mayordomo.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la obra:

“La Sirenita” es la querida historia de Ariel, una bella y enérgica joven sirena con sed de aventuras. Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, anhela saber más sobre el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón.

Recuerda que la cinta se estrena el 25 de mayo en cines.

Vía: Disney

Nota del editor: Las canciones parece que no están para nada mal, pero no sé si esto logre redimir a la cinta con el público que no le gusta la propuesta de actores. Ya veremos cuál es su puntuación cuando al fin llegue a las salas.