Checa todo lo que llegará a GTA Online esta semana

Otra semana, otro set de novedades para los jugadores de GTA Online. En esta ocasión es momento de llevar a cabo una misión muy especial en el cual podremos robar la valiosa estatua de pantera como parte del Golpe a Cayo Perico.

El Rubio ha añadido hace poco una valiosa estatua de una pantera a la importante colección de arte de su complejo fortificado. Seguro que estará muy bien protegida, pero si consigues escapar de Cayo Perico con vida, obtendrás una buena recompensa.

Las discotecas de Los Santos están a reventar, las bebidas fluyen sin control y la cola para entrar siempre da la vuelta a la esquina. Si completas misiones de gestión del club nocturno, tu popularidad aumentará por partida doble, ya que obtendrás el triple de ingresos diarios en tu club nocturno los próximos siete días.

Juega a GTA Online en cualquier momento de esta semana para conseguir gratis las camisetas logo partido Tale Of Us, blanca con logo Solomun, logo con error Dixon y We Believe The Blessed Madonna. De igual forma, los delincuentes amantes de la tecnología que dispongan de un Terrorbyte en su flota pueden usar la pantalla táctil del vehículo para ayudar a Paige Harris a completar trabajos de clientes, que esta semana ofrecen el doble de recompensas. Pero eso no es todo, puesto que las Motor Wars siguen otorgando el triple de GTA$ y RP para todos sus participantes hasta el 2 de junio.

Tanto los jugadores más experimentados como los arribistas que tengan nivel 100 o superior pueden conseguir la cubierta de camuflaje naranja para el todocamino blindado HVY Menacer con solo jugar a GTA Online en cualquier momento de esta semana.

Y por supuesto, como cada semana, tenemos diferentes descuentos en todo tipo de vehículos:

– Dinka Jester Classic: 40 % de descuento

– Ocelot Pariah: 40 % de descuento

– Autobús del festival de Vapid: 40 % de descuento

– Dirigible: 40 % de descuento

– Pfister Neon: 40 % de descuento

– Ocelot Lynx: 40 % de descuento

– HVY Menacer: 40 % de descuento

– Överflöd Entity XF: 40 % de descuento

– HVY Brickade: 40 % de descuento

Fuente: Comunicado oficial Rockstar Games