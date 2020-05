Checa estas asombrosas obras de arte inspiradas en The Last of Us Part II

La cuenta oficial de The Last of Us en España organizó un concurso, en donde tres afortunados jugadores podrían ganar una edición de colección de la secuela más esperada de junio de 2020. El único requisito era realizar una ilustración basada en el obra de Naughty Dog.

Esta fue la oportunidad perfecta para que los fanáticos más talentosos de The Last of Us lograran expresarse y demostrar su amor por la serie. Debido a que el concurso ya terminó, la misma cuenta de Facebook de The Last of Us España ha compartido el arte de los ganadores.

A continuación te mencionamos a los tres ganadores y sus obras:

-Antonio Rodríguez Cuenca

-Elena Pancorbo

-Pablo Escribano Bastante

A continuación te dejamos una galería con las obras de otros participantes:

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020. Puedes checar el extenso gameplay que fue revelado durante el último State of Play aquí.

Vía: The Last of Us España