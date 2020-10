Checa el nuevo y espectacular traje para Spider-Man: Miles Morales

Uno de los aspectos más importantes de Marvel’s Spider-Man son los trajes que podemos usar. El vestuario no solo es un elemento estético, ya que también proporciona una serie de habilidades pasivas y activas para todo tipo de enfrentamiento. Ahora, este elemento se trasladará a Miles Morales, y el día de hoy se ha revelado un nuevo atuendo para el protagonista.

Por medio de otra publicación del Diario el Clarín, Insomniac Games ha revelado un nuevo traje para Marvel’s Spider-Man Miles Morales, conocido como Crimson Cowl Suit, el cual tiene un diseño muy atlético y, como lo menciona el periódico, parece el traje perfecto para el gimnasio.

Wondering about this new Spider-Man and his suits? Daily Bugle Now has you covered with this latest story. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/PTdMhGRQqq

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 21, 2020