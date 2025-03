Celebran el 20 aniversario de The Office con nostálgica imagen

Este año se cumple un importante aniversario si hablamos del mundo de la cultura pop, y es que la sitcom de The Office estará cumpliendo el 20 aniversario de haber salido al aire, y que no está de más decir, ha gustado a diferentes generaciones de personajes, tanto a quienes la vieron en estreno o los que hicieron maratón en streaming. Y claramente, la celebración no iba a pasar desapercibida por parte de las fuentes oficiales.

La fiesta se hecho con un póster especial lanzado por Peacock, plataforma que actualmente tiene los derechos de emisión. En este homenaje aparecen los personajes principales de la serie, con Michael Scott (Steve Carell) al centro y su clásica taza de “Mejor Jefe del Mundo”. El diseño también incluye imágenes de Jim, Pam, Dwight y otros memorables empleados de Dunder Mifflin, además de referencias como el logo de la compañía y la tarjeta de contacto de Dwight. Estrenada el 24 de marzo de 2005 en NBC y finalizada en 2013 tras nueve temporadas y 201 episodios, la serie se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Basada en la comedia británica homónima de Ricky Gervais y Stephen Merchant, su versión estadounidense logró una trascendencia aún mayor, consolidándose como una de las mejores sitcoms de la televisión. Aquí lo puedes ver: A pesar de que su primera temporada tuvo críticas mixtas, The Office encontró su identidad en la segunda, lo que la llevó a ganarse el cariño del público y la crítica. Con su estilo de falso documental, momentos de humor incómodo y personajes entrañables, la serie dejó una huella imborrable en la televisión y sigue sumando seguidores, incluso dos décadas después de su estreno. El éxito de la serie e reflejó en numerosos premios, incluyendo cuatro Primetime Emmy, un Globo de Oro para Steve Carell y un Peabody. Su legado continúa vigente, con referencias constantes en la cultura pop y su permanencia en plataformas de streaming, donde sigue siendo una de las series más vistas del género. Actualmente puedes echarle un vistazo en Netflix en el caso de México. De igual manera, ya hay un reboot en planeación con el creador de la franquicia implicado. Vía: HT