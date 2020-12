CD Projekt Red habla sobre las malas calificaciones que recibió Cyberpunk 2077

Después de 10 años cocinándose, Cyberpunk 2077 finalmente se lanzará en un par de días. Las reseñas iniciales se liberaron recientemente, y para sorpresa de muchos, hay opiniones divididas respecto a lo nuevo de CD Projekt RED. Ante esto, sus desarrolladores salieron a defender aquellas críticas que hablaban mal del juego.

Vía Twitter, Phillip Weber, diseñador de misiones y coordinador para Cyberpunk 2077, publicó el siguiente mensaje:

“Estoy muy feliz de ver que Cyberpunk 2077 llegará pronto a todo el mundo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por crear algo de lo que nos podemos enorgullecer, algo que ponga a la gente a pensar y sentir. Hay tantas reseñas diversas con muchos interesantes puntos de vista allá fuera, y sigo leyendo algunas.

Como diseñador, es especialmente gratificante ver que las opiniones pueden variar tanto, incluso para un solo personaje, misión y momentos. Y esa es una de las partes importantes – lo último que queremos es un juego del que nadie esté hablando.

Dicho esto, si no te gusta una reseña, no veas el encabezado o la puntuación, sino lee lo que la persona realmente escribió, porque eso suele ser lo interesante. La gente es diferente, así como sus opiniones – no ataques a nadie solo por tener una opinión o experiencia diferente.”