Capcom anuncia otro Showcase para este mes

¿No es muy pronto para esto? ¡No importa! Parece como si todos tuvieran algo listo en caso de que la E3 no anunciara su muerte, así que se quedaron con material para presentar a principios de junio y eso es bueno para los gamers. Capcom anunció que llevará a cabo un nuevo Showcase el próximo 12 de junio por medio de su cuenta oficial en Twitter.

De acuerdo con fuentes confiables el show tendrá una duración de 36 minutos así que, será mucho más corto que lo que hemos estado viendo por parte de Sony y lo que tiene preparado Microsoft y Bethesda, pero, dado que Capcom nos ha dado tantas satisfacciones este año, pueden venir a presentar lo que quieran y se los vamos a aplaudir, lo más seguro es que sean nuevos trailers y uno que otro gameplay de lo que ya mostraron hace poco.

The next #CapcomShowcase has been announced for Monday 12th June!

ONE WEEK TODAY!

Are we going to see Ada/Wesker Mercenaries DLC? Seperate Ways?

THE NEXT RESIDENT EVIL? 🏖️ pic.twitter.com/2IBhOeEpMs

— Will | Resident Evil Central 👁️ (@ResiEvilCentral) June 5, 2023