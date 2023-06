Llegan cuatro clásicos más a Nintendo Switch Online

Nintendo of America anunció, por medio de su cuenta oficial de Twitter, la llegada de cuatro juegos clásicos para el servicio Nintendo Switch Online, de nuevo tenemos opciones de NES, SuperNES y GameBoy. Y se trata de los siguientes juegos.

Mystery Tower de NES es un juego de plataformas con elementos de puzzle en el que controlas a un personaje que puede mover ciertas partes del escenario para lograr su objetivo.

Harvest Moon de SNES por si no lo conoces, este juego es uno de los culpables a la adicción y proliferación de títulos como Stardew Valley en los que tomas el control de una granja que puedes ir desarrollando y creciendo a proporciones épicas.

Kirby Tilt ‘n’ Tumble de GameBoy, en esta ocasión, Kirby es una bola que controlas con el giroscopio de los Joy-Cons para hacerlo avanzar por pistas que se vuelven cada vez más complicadas.

Blaster Master: Enemy Below de GameBoy es un shooter clásico de vista lateral en el que controlas una especie de tanque.

Four classic games are now live for #NintendoSwitchOnline members!#NES – Nintendo Switch Online:

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 6, 2023