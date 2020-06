Cancelan evento de PS5 – Atomix Podcast 263

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Semana cargada de momentos complicados para el medio. Te contamos todo sobre la cancelación del evento especial que se llevaría a cabo esta semana sobre el PlayStation 5. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, te damos nuestras impresiones previas de The Last of Us Part II, y también hablamos del nuevo Shantae.