Build-A-Bear lanzará una colección de Animal Crossing: New Horizons

La famosa compañía de peluches y juguetes, Build-A-Bear, anunció que dentro de poco estarán lanzando una nueva colección basada en Animal Crossing: New Horizons, esto como resultado de una colaboración con Nintendo. Quienes siguen de cerca a la marca sabrán que no es la primera vez que trabajan en un producto de videojuegos, puesto que anteriormente lanzaron colecciones de Pokémon y Sonic.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Nintendo of America confirmó la noticia:

Get ready for the #AnimalCrossing: New Horizons collection from @buildabear, launching tomorrow! Sign up for email updates to find out when the collection is available.

Sign up here: https://t.co/hJ6veiI509 pic.twitter.com/SCoFfnz8EP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2021