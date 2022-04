Hace un par de meses, se dio a conocer que Marvel’s Guardians of the Galaxy no había alcanzado las expectativas de ventas que Square Enix tenía. Evidentemente, esto generó cierta preocupación entre los fans del juego, especialmente por el tema de la secuela. Afortunadamente, parece que no hay de qué preocuparse, puesto que Eidos Montreal aún así seguirá adelante con el futuro de la IP.

Platicando con Eurogamer, Mary DeMarle, Directora Narrativa Sénior, mencionó que si bien los Guardianes de la Galaxia son una propiedad bastante conocida de Marvel, el juego sí es considerado como una nueva IP debido a que los jugadores no sabían exactamente qué esperar de él:

“Se trata de crear un juego. Lo que me encanta ahora mismo es que, especialmente por Game Pass, la gente lo está jugando y están compartiendo sus experiencias. Hacemos juegos para llegar a la gente, para llegar a una audiencia. Y es genial finalmente haber encontrado a esa audiencia, y es genial que siga creciendo.”

Jean-Francois Dugas, Director Creativo Sénior, dijo que Square Enix no ha descartado las posibilidades de trabajar en una secuela, aunque por ahora “todavía no han platicado sobre el futuro del juego”. Estas conversaciones se llevarán a cabo en los próximos meses, pero Dugas ya tiene un par de ideas sobre la dirección que deberían tomar estos personajes.

Nota del editor: Es una gran noticia saber que tendremos más Guardians of the Galaxy en el futuro, y que Eidos Montreal no piensa abandonar la IP después de un juego. Seguramente todavía faltará un muy buen rato para conocer al próximo título de la serie, pero al menos sabemos que hay posibilidades de que sí exista.

Via: Eurogamer