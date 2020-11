Así se ve No More Heroes en Switch en comparación con el Wii y PS3

La semana pasada llego de manera sorpresiva No More Heroes I y II a Nintendo Switch, esto en preparación del estreno del tercer juego el próximo año. Como ya es costumbre con este tipo de lanzamientos, ha llegado el momento de descubrir cómo se compara esta nueva versión con la entrega original de Wii y su edición de PS3.

El vídeo que verán a continuación nos presenta una comparación entre la versión de Nintendo Switch, Wii y PS3 de No More Heroes, en donde queda claro que este nuevo relanzamiento puede correr a 60fps, aunque hay partes en donde la calidad baja a 30fps. De igual forma, la resolución en la consola híbrida es de 900p, y cuenta con varias mejoras visuales.

No More Heroes I y II ya están disponibles en la eShop del Nintendo Switch. De igual forma, puedes ver el nuevo tráiler de No More Heroes III aquí.

Vía: ElAnalistaDeBits