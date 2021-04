Así se ve la cinemática inicial de Super Smash Bros. recreada en New Horizons

Animal Crossing: New Horizons llegó a nuestras manos hace más de un año, pero parecería que el juego salió al mercado hace un par de semanas. Los jugadores no paran de crear contenido interesante y único. De esta forma, una talentosa persona ha recreado la icónica cinemática inicial de Super Mario Bros. para N64 con las herramientas que nos proporciona el segundo juego más vendido en Switch.

Este increíble trabajo corre de la mano del youtuber Great-Bit Arcade, quien transformó a varios personajes de Animal Crossing en peleadores como Mario, Fox, Donkey Kong, NES y más, esto gracias a las herramientas de personalización de New Horizons.

Y aquí te dejamos la cinemática original para que la compares.

Considerando que personajes como Kirby y Pikachu no tienen formas humanas, Great-Bit Arcade tuvo que tomarse algunas libertades creativas para hacer esta visión una realidad. En temas relacionados, otro fan ha recreado el intro de WandaVision en New Horizons. De igual forma, Hello Kitty y más personajes de Sanrio han llegado a este juego.

Vía: Great-Bit Arcade