Así lucen Tifa y Aerith como personajes de Persona 5

En un lapso menor de un mes, dos de los JRPGs más anticipados en tiempos recientes finalmente llegaron al PlayStation 4. Estoy hablando por supuesto de Final Fantasy VII Remake y Persona 5 Royal. Sin duda alguna, los aficionados de este género han estado muy ocupados estas últimas semanas y para celebrar ambos lanzamientos, un fan ha decidido recrear a Tifa y Aerith como personajes del JRPG de Atlus.

Por medio de Reddit, el usuario u/datcravat nos comparte esta increíble ilustración con dos de nuestras waifus favoritas en el característico estilo de Persona. Vela por ti mismo:

No me molestaría en absoluto un crossover entre estas dos franquicias, sobretodo si los personajes de Final Fantasy lucen así de geniales. En temas relacionados, parece que las siguientes partes del remake de Final Fantasy VII podrían ser mucho más cortas, con el objetivo de que su desarrollo no se extienda tanto. Por otra parte, recuerda que ya está disponible nuestra reseña escrita del sensacional Persona 5 Royal.

Fuente: u/datcravat