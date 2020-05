deadmau5, Steve Aoki y Dillon Francis darán un concierto en Fortnite

Epic Games va por un muy buen camino con Fortnite. Durante los últimos meses hemos visto cómo este battle royale ha logrado romper récord tras récord. Recientemente lo vimos con el concierto de Travis Scott, y el día de hoy la compañía ha revelado que Fortnite ya cuenta con más de 350 millones de jugadores registrados.

Este increíble logro se alcanzó en abril de este año, y en total 3.2 mil millones de horas han sido empleadas en el juego. Para celebrar este suceso, Epic Games invita a todos los jugadores a participar en un nuevo concierto de deadmau5, Steve Aoki y Dillon Francis dentro del modo Party Royale el próximo 8 de mayo a las 8:00 pm (hora de la ciudad de México).

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. ??

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020