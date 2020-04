Así fue cómo reaccionó la voz de Aerith en FFVII Remake al escucharse

Final Fantasy VII Remake es un trabajo lleno de amor por parte de todos los involucrados en esta producción. Este cariño se ha logrado transmitir por medio del increíble gameplay, el fenomenal estilo visual, el impecable departamento musical, y mucho más. Uno de los aspectos que tal vez no llegue a tener el mismo reconocimiento, es el trabajo de los actores de voz, sin embargo, el papel que jugaron estas personas es igual de importante.

Briana White, quien le da vida a Aerith en la versión en inglés del juego, también es una youtuber y streamer, y durante su transmisión de FFVII Remake, llegó al punto en donde Cloud se encuentra con Aerith por primera vez, e inmediatamente se comenzó a llorar.

I was not prepared for this moment. Hearing my voice over work in the finished product for the first time… Pure magic.

(light spoiler warning) #FF7R pic.twitter.com/ECelqkicqQ

— TheStrangeRebel (@TheStrangeRebel) April 14, 2020