Final Fantasy VII Remake debuta en el primer puesto de ventas en Reino Unido

A pesar de los retos de distribución que enfrenta Square Enix en Europa debido al COVID-19, el tan anticipado Final Fantasy VII Remake logró posicionarse como el juego más vendido en Reino Unido durante la semana pasada.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, Final Fantasy VII Remake alcanzó a vender la mitad de lo vendido por Final Fantasy XV en su debut en 2016. Este reporte sólo cubre las unidades distribuidas de manera física, así que el número de copias puede ser mayor considerando que la versión digital de este título fue la opción principal para muchas personas debido la pandemia global.

Cabe señalar que la lista de lo más vendido en Reino Unido de la semana pasada abarca las ventas de juegos hasta el 11 de abril. De esta forma, en un sólo dos días, FFVII Remake alcanzó a posicionarse como el juego más vendido en esta región. Por otro lado, destaca que el remake de Resident Evil 3, el cual se encontraba en la segunda posición de esta lista la semana pasada, bajó hasta el séptimo puesto.

De igual forma, en el top 10 vemos un par de sorpresas, como Mario Kart 8 Deluxe, quien pasó de estar en el puesto 25, al número cinco, mientras que The Last of Us Remastered llegó al décimo lugar. A continuación la lista de los 10 juegos más vendidos en Reino Unido durante la última semana:

-Final Fantasy VII Remake

-Call of Duty: Modern Warfare

-Animal Crossing: New Horizons

-FIFA 20

-Mario Kart 8: Deluxe

-Forza Horizon 4

-Resident Evil 3 Remake

-Star Wars Jedi: Fallen Order

-Grand Theft Auto 5

-The Last of Us: Remastered

Vía: GamesIndustry.biz