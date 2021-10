Hace un par de días, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a señalar a los videojuegos como un medio que afecta negativamente a los menores de edad. En la mañanera del pasado lunes 18 de octubre, el mandatario señaló específicamente un reciente caso de secuestro que se llevó a cabo por medio de grupos de Free Fire para apoyar sus comentarios. Ahora, durante la conferencia del día de hoy, se ha vuelto a repetir este mensaje.

En la mañanera del día de hoy, 20 de octubre, el licenciado Ricardo Mejía Berdeja tomó el escenario principal para hablar sobre el caso de Free Fire, en donde un par de menores fueron secuestrados por medio de grupos enfocados en este juego móvil. Afortunadamente, los niños se encuentran bien en estos momentos. Después de recapitular estos hechos y señalar la forma de operación de los responsables, se pasó a acusar a los videojuegos como los medios en donde los criminales interactúan con menores de edad.

De igual forma, se ha señalado a juegos como Grand Theft Auto, Call of Duty y a Gears of War como experiencias violentas. Uno de los puntos que se tocaron en la presentación están relacionados con la clasificación y accesibilidad que estos títulos tienen. Ricardo Mejía señaló que, aunque un juego puede ser clasificado para adultos, no hay algo dentro del software que evite que un menor lo pruebe.

Aunque es cierto que el sistema de clasificaciones puede ser mejor, acusar a los videojuegos como los medios en donde se llevan a cabo actos criminales, o en donde se incita a la violencia, es algo que no es responsabilidad de los desarrolladores, y no toma en consideración los verdaderos problemas. Por su parte, el gobierno ha proporcionado una serie de recomendaciones, como limitar el tiempo de juego y evitar compartir información personal al interactuar con otras personas, y se les pidió a los padres estar atentos a lo que sus hijos hacen en el internet.

Vía: Andrés Manuel López Obrador