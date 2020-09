Aquí te decimos como competir para obtener los pines del aniversario de Mario

Como sabrán, Nintendo tiene un par de actividades especiales planeadas para celebrar el 35 aniversario de Super Mario Bros. En dado caso de que desees presumir tu pasión por la serie de una forma única, entonces necesitas recolectar una serie pines conmemorativos, y aquí te decimos como obtenerlos.

A continuación te mostramos los dos sets de pines, los cuales solo estarán disponibles hasta agotar existencia.

Para comenzar, necesitas ingresar a esta página de Nintendo y comenzar tu registro. Después, será mejor que hayas estudiado, ya que una serie de preguntas sobre la historia de Mario serán tu siguiente obstáculo, la encuesta está aquí. Una vez acertado el test, puedes ingresar a este link y descargar My Mario.

Aún no terminamos. Tu siguiente tarea será ingresar a la página de Super Mario 3D All Stars y disfrutar de un poco de la música icónica de la serie. Sin embargo, aquí es donde las cosas se vuelven un poco complicadas. El siguiente paso no se puede realizar inmediatamente, ya que es necesario competir en un evento especial de Mario Kart Tour que se llevará a cabo del 8 al 22 de septiembre, puedes conocer más sobre esto aquí. Afortunadamente, es posible saltarse este paso por el momento y continuar.

Por último, tendrás que adquirir Super Mario 3D All Star para Nintendo Switch y reclamar las monedas de oro que proporciona el juego. Simple, ¿no? Bueno, hay un problema, esta competencia solo es válida en Canadá y Estados Unidos. Lamentablemente, por el momento se desconoce si estos increíbles pines llegarán a México u otra parte de Latinoamérica.

En temas relacionados, puedes checar las pre-ordenes de Super Mario 3D All Star aquí. De igual forma, aquí aclaramos tus dudas sobre la versión física y digital de esta colección.

Vía: Nintendo