La versión física de Super Mario 3D All Stars estará limitada

El día de hoy el sueño de muchos se volvió realidad. Después de incontables filtraciones y rumores, Nintendo confirmó que Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy llegarán a Nintendo Switch en una colección conocida como Super Mario 3D All Stars el próximo 18 de septiembre de 2020. Sin embargo, algo de confusión ha surgido en línea y aquí aclaramos tus dudas.

Para comenzar, el lanzamiento físico del juego será limitado, algo que no debería ser una completa sorpresa. En el pasado hemos visto a Nintendo lanzar títulos especiales de forma escasa, recordemos New Super Luigi U en Wii U y el relanzamiento de Super Mario All Stars en Wii.

Esta versión del juego tendrá un precio de $59.99 dólares y en el caso de Amazon MX, la página del juego ya está arriba, y la colección tendrá un precio de $1,999 pesos. Por otro lado, en BestBuy de Estados Unidos esta opción también ya está activa.

Sin embargo, cuando hablamos de la versión digital del juego las cosas se ponen un poco raras. En esta ocasión, Nintendo ha dejado en claro que Super Mario 3D All Stars estará disponible en la eShop del Switch hasta finales de marzo de 2021, y no de forma permanente, como uno podría llegar a pensar. Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión.

En este caso, ya puedes pre-ordenar el juego en la eShop, donde te costará $1,699 pesos. De igual forma, en dado caso de que borres tu copia digital, Nintendo ha mencionado que puedes volver a descargar el juego aún después de finales de marzo de 2021, siempre y cuando el juego forme parte de tu colección.

Sin duda alguna, una decisión controversial, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que la versión digital de Super Mario 3D All Stars eventualmente regrese a la eShop o, al ver la opinión publica, Nintendo decida dejar la colección de forma permanente.

En temas relacionados, el clásico Super Mario All Stars del SNES llega al Switch el día de hoy. De igual forma, un battle royale de Super Mario Bros. está en camino.

Vía: Nintendo