¡Aquí las primeras imágenes de Army of Thieves, la precuela de Army of the Dead!

Army of the Dead llegó a Netflix el pasado mes de mayo. Aunque la recepción fue mixta, la plataforma de streaming anunció que dos precuelas de esta película, una live action y otra animada, ya estaban en desarrollo. Ahora, el día de hoy se han compartido las primeras imágenes de Army of Thieves, la aventura live action.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Zack Snyder compartió cuatro imágenes de Army of Thieves, en donde podemos ver al personaje de Matthias Schweighöfer, quien apareció previamente en Army of the Dead. Esta cinta estará enfocada en el ladrón en sus primeros días en esta profesión, cuando él y su equipo son contratados por una mujer misteriosa para llevar a cabo un atraco.

Esta película contará con la participación de Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin y Jonathan Cohen. Considerando que Army of Thieves estará disponible en Netflix a finales de este año, es muy probable que en cuestión de semanas o meses tengamos un tráiler de esta cinta.

Vía: Zack Snyder