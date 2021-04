Aquí el primer adelanto en video de El Conjuro 3

El día de ayer se liberaron las primeras imágenes de El Conjuro 3, y para emocionarnos todavía más, ya tenemos nuestro primer adelanto en video para este futuro largometraje. Y sí, luce tan aterrador como imaginabas.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It es una continuación directa de la película que se estrenó en 2016, y abarcará la historia de Warrens en el 1981. Esta fue la primera vez que un hombre alegó que el diablo lo había obligado a matar a su casero durante un caso en los Estados Unidos.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It se estrenará el próximo 4 de junio en cines y HBO Max.

Fuente: Warner Bros.