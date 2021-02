Apex Legends ya tiene fecha de lanzamiento oficial en Nintendo Switch

Después de varios rumores y filtraciones, Apex Legends ya tiene una fecha de lanzamiento oficial en Nintendo Switch. Será el próximo 9 de marzo cuando los fans del battle royale puedan llevarlo a todas partes gracias a la portabilidad de esta consola híbrida, además de que también recibirán una bonificación de experiencia.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Nintendo se encargó de compartir esta información:

Get ready to show ‘em what you’re made of when Apex Legends arrives on March 9!

Legendary loot awaits #NintendoSwitch players when they drop into @PlayApex Season 8: Mayhem 🔥 pic.twitter.com/EwZ7p3yg8y

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 2, 2021