Otros 60 mil tramposos fueron banneados de Call of Duty: Warzone el día de hoy

Call of Duty: Warzone ya va para un año desde que salió, y a pesar de todos los parches y actualizaciones, sigue existiendo un problema que la gente de Activision no ha logrado resolver: la absurda cantidad de hackers que siguen plagando las calles de Verdansk. Como parte de sus esfuerzos por terminar con ellos, sus desarrolladores aseguran haber banneado a más de 60 mil el día de hoy.

Como es costumbre, la noticia fue compartida por la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter:

We have zero tolerance for cheaters across Call of Duty and Warzone.

60,000+ accounts have been banned today. Follow @RavenSoftware for more #Warzone updates.

Details here: https://t.co/d6De7tY3AB pic.twitter.com/fOGTJ43b8U

— Call of Duty (@CallofDuty) February 2, 2021