Apenas hoy se dio a conocer que Microsoft había comprado a Activision Blizzard por $70 mil millones de dólares, sin embargo, las pláticas entre los distintos ejecutivos de la compañía ya se habían llevado a cabo desde mucho antes. Aparentemente, la firma de Redmond ya tenía intenciones de comprar al popular publisher desde antes de la polémica con su CEO, o por lo menos así lo afirma Bobby Kotick.

Kotick, quien actualmente se desempeña como CEO de Activision Blizzard, dijo que Phil Spencer y su equipo ya se habían puesto en contacto con él desde el año pasado. Una persona familiarizada con estas discusiones, quien no tiene autorización de hablar públicamente, dijo que Microsoft posteriormente evalúo la situación de Activision, y fue entonces cuando les propusieron un trato.

Inicialmente, Kotick no tenía intenciones de vender e incluso quiso escuchar más ofertas por si había alguna otra compañía que ofreciera más dinero que Microsoft. Debido a toda la presión pública y mediática, Kotick no pudo convencer a la junta directiva y no tuvieron de otra mas que aceptar la propuesta de Spencer. Básicamente, Kotick quiere darnos a entender que, en el supuesto de que sí lo despidan como CEO, al final del día fue su decisión pero creo que son pocas las personas que van a creerle.

Nota del editor: Creo que lo que dijo Kotick sobre Spencer hablando con él desde hace un año es totalmente cierto, pero dudo mucho que su versión de la historia sea la verdadera. Obviamente que Microsoft no va a querer tener a alguien como Kotick al frente de Activision Blizzard, así que podría decirse que el ejecutivo quedará librado de toda la controversia, al menos de momento.

Via: Bloomberg