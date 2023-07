Anuncian por accidente el próximo remake de Need for Speed

Parece que el próximo juego más querido y favorito de los fanáticos de Need for Speed de antaño está esperando turno para recibir una moderna renovación. No hay que confundirlo con el juego del mismo nombre lanzado en 2012, parece que Need for Speed: Most Wanted (2005) está obteniendo un remake después de que se confirmara accidentalmente antes de lo previsto.

Need for Speed: Most Wanted fue la continuación de la increíblemente popular serie Underground y fue bien recibido tanto por los críticos como por los fanáticos, con puntajes que oscilaron entre 82 y 8.7 en Metacritic, según la plataforma.

No es inusual que la editorial Electronic Arts publique remasterizaciones de la serie Need for Speed, después de todo, Hot Pursuit recibió una remasterización en 2021. Sin embargo, a diferencia de la remasterización de 2021, parece que Most Wanted será un remake completo.

En una publicación compartida en Reddit, Simone Bailly, quien interpretó a la Oficial Turf en Need for Speed: Most Wanted, tuiteó:

“Se lanzará el remake de Need for Speed: Most Wanted en 2024, dale Me gusta y comenta si quieres ver a Cross (Dean McKenzie) y su compañera (Simone Bailly) persiguiendo a los más buscados”.

Este tweet aparentemente fue eliminado rápidamente. Para mayor contexto, el personaje Cross al que se refiere Bailly es el sargento Jonathan Cross. Sin embargo, mientras a algunos usuarios de Reddit les gusta la idea de un remake de Most Wanted, muchos fanáticos se preguntan por qué parece que EA está ignorando Need for Speed: Underground.

“¿Por qué no Underground?” preguntó killakev564. “Juego equivocado. Deberían hacer Underground 2“, exclamó aford92. “En noviembre, NFS Underground cumple 20 años, no tocarlo ahora es un gran error”, dijo gblandro.

Obviamente, a pesar de que esta información proviene de una fuente aparentemente muy confiable, todavía vale la pena tomar todos los rumores y especulaciones no confirmados con precaución hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, si el rumor es cierto y el remake de Need for Speed: Most Wanted llega el próximo año, es posible que podamos esperar un anuncio oficial en los próximos meses.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: No tengo nada que agregar a esto porque los fans siguen pidiendo lo mismo que llevo esperando por años. ¡EA, tráenos de vuelta los malditos Underground!